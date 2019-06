Runder Geburtstag: Kanzlerin Bierlein wird heute 70

Wien — Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein ist am Dienstag 70 Jahre alt geworden. Gefeiert hat sie nach Angaben ihres Sprechers bereits am Vortag in kleiner Runde. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte via Twitter zum runden Geburtstag und dankte: „Sie dient der Republik Österreich und unserer Demokratie gerade jetzt in dieser außergewöhnlichen Phase nach ihrem besten Wissen und Gewissen."

Beitrag von twitter Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und twitter ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von twitter. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Bierlein wurde am 25. Juni 1949 in Wien geboren und war vor ihrer Angelobung zur Chefin der Beamtenregierung Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Wegen der für Höchstrichter geltenden Altersgrenze von 70 Jahren hätte sie dort mit Jahresende ausscheiden müssen. (APA)