Baden in der Blauen Grotte: Klum und Kaulitz droht Geldstrafe

Capri — Supermodel Heidi Klum und Tom Kaulitz haben am vergangenen Samstag auf der Luxusjacht „Christina O" auf Capri geheiratet, umringt von Promi-Freunden, wie Wolfgang Joop und Spice-Girl Melanie B.

Klum und Kaulitz haben mit rund 20 anderen Gästen am Montag ein Bad in der berühmten Blauen Grotte, genauer in der „Tiberius-Höhle", genommen. Einziger Haken: Das ist aus Sicherheitsgründen strengstens verboten. Das war jedoch nicht das erste Mal, dass Klum und Kaulitz sich über das Badeverbot hinweggesetzt haben. Denn genau vor einem Jahr postete die Model-Mama ein Video auf Instagram, in dem sie und ihr jetziger Ehemann sich eng umschlungen im Wasser tummelten. Damals entgingen sie den Carabinieri, doch diesmal griff sie eine Patrouille, die die Grotte von Land aus beobachtete, auf.

Laut dem Bericht der italienischen Zeitung Corriere della Sera protokollierten die Carabinieri das illegale Baden Klums und ihrer Gäste in der Touristenattraktion. Ihnen droht eine Strafe von bis zu 6000 Euro. (TT.com)