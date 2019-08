Hollywoodreif: Schauspieler Danny Trejo rettete Bub aus Auto

Los Angeles — Der Schauspieler Danny Trejo rettete am Mittwoch ein Kind aus einem, am Dach liegenden Auto in Los Angeles. Der „Machete"-Star war gerade auf dem Weg in eine Werkstatt gewesen, als er Zeuge des Unfalls wurde. Ein Auto habe eine rote Ampel überfahren und das andere Fahrzeug gerammt, sagte Trejo dem Sender KABC-TV. Sowohl der Bub als auch die Fahrerin, seine Großmutter, waren im Auto eingeklemmt. Der 75-Jährige holte das Kind mit Hilfe einer Passantin aus dem Auto. Drei Leute wurden ins Krankenhaus gebracht ohne lebensgefährliche Verletzungen.



Video von YouTube Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von YouTube. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden