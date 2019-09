Stewart: „Mir wurde vom Händchenhalten mit Freundin abgeraten“

Berlin – Die US-Schauspielerin Kristen Stewart („Twilight“) will sich nicht verstecken, was ihre Beziehungen angeht. Dem britischen Modemagazin Harper‘s Bazaar sagte die 29-Jährige, dass ihr zu mehr Diskretion geraten worden sei: „Tu dir selbst einen gefallen und halte nicht die Hand deiner Freundin in der Öffentlichkeit. Dann könntest du auch einen Marvel-Film bekommen.“ Stewart kommentierte: „Ich arbeite mit solchen Leuten nicht zusammen.“

Kristen Stewart hatte über mehrere Jahre eine Beziehung mit ihrem Schauspieler-Kollegen Robert Pattinson. Danach war sie unter anderem mit dem Model Stella Maxwell und ihrer Assistentin Alicia Cargile zusammen. (dpa)