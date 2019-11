John Legend ist „Sexiest Man Alive“ und findet das „nicht sehr nett“

Los Angeles – Die US-Zeitschrift „People“ hat den Musiker John Legend („All of Me“) zum „Sexiest Man Alive“ gekürt. Der 40-Jährige sagte der Zeitschrift, er habe zugleich Aufregung und Angst verspürt, als er von der Auszeichnung erfahren habe. „Alle werden mich jetzt auseinandernehmen, um zu checken, ob ich den Titel wirklich verdiene.“

Auch kokettierte er mit der Frage, ob er ein würdiger Nachfolger des vorherigen Titelträgers Idris Elba sei: „Das ist nicht fair und auch nicht nett!“, sagte Legend. Die Zeitschrift vergibt den Titel jährlich seit 1985. Erster Preisträger war der Schauspieler Mel Gibson. Vor John Legend und Idris Elba wurde der US-Country-Star Blake Shelton als „Sexiest Man Alive“ ausgezeichnet, davor US-Schauspieler Dwayne Johnson, die Fußballlegende David Beckham und der australische Schauspieler Chris Hemsworth.

„Ab jetzt geht es nur noch bergab“

Ehefrau Christine Teigen reagierte ebenfalls mit viel Humor. „Mein Geheimnis ist gelüftet. Ich habe meinen Traum erfüllt, einmal mit dem Sexiest Man Alive zu schlafen. Eine Ehre“, schrieb das 33 Jahre alte Model auf Twitter. Später schrieb sie: „Der ‚Sexiest Man Alive‘ hat mir gerade ein Schinkenbrot geschmiert.“

Einen Tweet ihres Mannes zu dem Titel kommentierte sie mit: „Ab jetzt geht es nur noch bergab.“ Legend und Teigen sind seit 2013 verheiratet und haben eine Tochter und einen Sohn.

Shelton und Legend tauschen sich als „Sexiest Men“ aus

Mit einem seiner Vorgänger – Blake Shelton – tauschte sich Legend am Mittwoch über Erfahrungen als „Sexiest Man Alive“ aus. In seinem „Trailer Talk“, den er auf Instagram postete, fragt Legend seinen Kollegen, was sich nach der Ehrung in seinem Leben verändert habe. Shelton: „Ich habe noch mehr Geld gemacht.“ Leute hätten ihn zum Beispiel zum Dinner eingeladen oder per Mail Geld gesendet. Es sei verblüffend gewesen. Scherzhaft fügte Shelton noch an, er finde Legend auch sexy, vor allem wegen dessen Adamsapfel.

Shelton – Sänger und Songschreiber – gewann am Mittwochabend mit seinem Song „God‘s Country“ die „Single of the Year“ bei den diesjährigen Country Music Awards (CMA) in Nashville. Mit dem Lied hatte er 2019 bereits seinen 14. Nummer-eins-Hit in den Country-Charts. Seit Herbst 2015 ist Shelton offiziell mit der Sängerin Gwen Stefani liiert.

Für Legend ist es nicht die erste Auszeichnung: Mit dem Gewinn eines Emmys im vergangenen Jahr erlangte er den sogenannten EGOT-Status. Er hat einen Emmy, mehrere Grammys, einen Oscar und einen Tony-Award im Kasten stehen. Das schafften nur wenige andere. (APA/dpa)