Franz Reisch starb vor 100 Jahren: Aufbruch mit den Ski ins Ungewisse

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Eine Skitour, wie sie heute nichts Ungewöhnliches mehr ist, startete am 15. März 1893 der Kitzbüheler Franz Reisch. Mit seiner Erstbefahrung des Kitzbüheler Horns legte er nicht nur den Grundstein für den Skilauf in den Alpen, sondern änderte die Geschichte Kitzbühels entscheidend. Er legte den Grundstein für den Wandel von der Bergbaustadt hin zu einem der bedeutendsten Wintersportorte der Welt. Am Montag, den 6. Jänner, jährt sich der Todestag des Kitzbüheler Skipioniers zum 100. Mal und es sind einige Gedenktermine in der Stadt geplant.