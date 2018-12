Nette Drachen, wilde Katzen und Goldfisch als „Alien des Jahres“

Wien – Weil der Mensch ihre Lebensräume zerstört, Krankheitserreger einschleppt, Pestizide über die Felder und Gärten sprüht und das Klima verändert, schrumpfen die Bestände der Pflanzen und Tiere weltweit und in Österreich dramatisch. Um aufzuzeigen, welche Vielfalt und Ökosystem-Funktionen er damit zerstört, küren Experten alljährlich repräsentative bis kaum wahrgenommene Arten zur „Natur des Jahres“.

Während eines Aktionsjahres geht es in der Regel darum, Lobbyarbeit für Tierarten zu betreiben, die nicht im Fokus der Öffentlichkeit stehen und Spenden für Schutzmaßnahmen zu lukrieren, hieß es von den Experten. Es werde über Missstände aufgeklärt und die Bevölkerung und politische Entscheidungsträger sensibilisiert.

Die Europäische Wildkatze, der Goldfisch und der Bergmolch gehören zur "Natur des Jahres 2019". - Naturschutzbund, Montage TT

Außerdem wollen die Naturforscher und -schützer darauf hinweisen, dass die Natur mit all ihren Lebensräumen, Pflanzen-und Tierarten durch menschliche Aktivitäten so bedroht ist wie nie und deren Verschwinden nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit stattfindet. Jedes Tier, jede Pflanze, jeder Lebensraum des Jahres habe dadurch Berechtigung und Wichtigkeit. Die Vielzahl an „Jahreslebewesen“ verdeutlicht ihrer Meinung nach „nur allzu eindrücklich die prekäre Lage unseres Planeten.“

Feldlerche ist Vogel des Jahres

Der Vogel des Jahres ist ein gutes Beispiel: 20 Jahre nach der ersten Wahl ist es 2019 erneut die Feldlerche, weil sich ihr Rückgang fortgesetzt hat. Verantwortlich dafür sei intensivere Landwirtschaft mit Pestiziden und weniger Brachflächen – und die sei unter anderem Resultat der EU-Agrarförderung.

Laut Birdlife Österreich sind die Bestände des „Vogels des Jahres“ in den vergangenen Jahrzehnten auf die Hälfte geschrumpft. Durch die intensive Landwirtschaft können die Vögle statt drei mal im Jahr wie früher oft nur einmal pro Saison Nachwuchs aufziehen. Es fehle an der Auflockerung der Landschaft durch Brachen und extensiv genutztes Grünland. Die Vogelschützer fordern eine Änderung der Agrarpolitik, um die Lerchen und andere Vögel wie Rebhuhn und Grauammer zu schützen.

Hoffnung für die Europäische Wildkatze

Das „Tier des Jahres“ gibt es in Österreich offiziell gar nicht mehr, es gilt seit der Roten Liste aus dem Jahr 1989 als „ausgestorben, ausgerottet oder verschollen“. Neue Untersuchungen machen jedoch Hoffnung, dass es hierzulande doch eine kleine Population der „Europäischen Wildkatze“ gibt, so der Naturschutzbund Österreich. Um sie zu fördern und zu schützen habe man sie zum Tier des Jahres ernannt.

Im Gegensatz zur Hauskatze, die wahrscheinlich von den Römern aus Afrika eingeschleppt wurde, sei sie eine „echte Europäerin“. Die Bauern und Jäger hielten sie allerdings für schädlich und verfolgten sie. Dies war eine Fehleinschätzung, denn sie ist wichtig für das Ökosystem Wald, so die Experten. Sicher von Hauskatzen könne man sie nur durch Erbgutanalysen unterscheiden, ein typisches Merkmal der Wildkatze sei aber ihr buschiger Schwanz mit schwarzen, nicht verbundenen Ringen. Überleben könne sie nur in großen intakten Wäldern mit kleinen Lichtungen, Wiesen und reichlich Gebüsch. Ob dieser hohen Ansprüche gilt sie als „Leitart des Naturschutzes“.

Farbenfroher Wasserdrache

Ein „sympathischer Wasserdrache“ sei er, der Lurch des Jahres, so die Österreichische Gesellschaft für Herpetologie (ÖGH). Der Bergmolch „Ichthyosaura alpestris“ ist außergewöhnlich farbenfroh, vor allem die Männchen in der Paarungszeit mit ihrem orangeroten Bauch, einer blauen Körperfärbung, und Leopardenlook aus schwarzen Flecken auf silbrig weißem Seitenband, das unten hellblau umrahmt ist. Er lebt und laicht in Tümpeln, Teichen, wassergefüllten Wagenspuren und Straßengräben. Die Wahl des waldreichen Mittelgebirglers soll auf den generellen Rückgang der Amphibien aufmerksam machen. Seine Lebensräume seien durch den Eintrag von Umweltgiften und Dünger bedroht, und die Laichgewässer werden von Menschen oft einfach zugeschüttet. Bei der Suche und Wanderung dorthin endet das Drachenleben außerdem oft bei einer Straßenquerung unter einem Autoreifen.

Achtbeinige Vkleidungskünstler

Eine Verkleidungskünstlerin und Schauspielerin wurde von 83 Spinnenkundlern unter Leitung des Naturhistorischen Museums Wien zur „Spinne des Jahres“ gekürt: Die Ameisenspringspinne sieht nicht nur so aus wie eine Emse, sie benimmt sich auch so. Anstatt ruckartig wie ihre Verwandten herumzuhüpfen, ahmt sie den geschmeidigeren Ameisenlaufstil nach. Außerdem benutzt sie nur drei ihrer vier Beinpaare zur Fortbewegung (ihre Vorbilder, die Ameisen haben ebenfalls nur drei Beinpaare), das Vorderpaar trägt sie erhoben, gleich den Antennen einer Ameise, und verdeckt damit zusätzlich ihre großen vorderen Mittelaugen, die sie als Spinne verraten könnten. Durch ihre Mimikri entgeht sie meist Angriffen von Vögeln und Wespen, weil Ameisen von diesen ob ihrer Aggressivität gemieden werden. Sie kommt in Österreich häufig vor und die Spinnenforscher bitten um Sichtungsberichte auf www.naturbeobachtung.at

Lila Sommerblume und fleißiges Bienchen

Die Blume des Jahres 2019 heißt Besenheide und wird im August und September lila blühen. Sie wächst seit der Jungsteinzeit in Kulturlandschaften, wo die Bauern das Vieh das ganze Jahr über weiden ließen und den Baumbewuchs mit kleinen Feuern zurückdrängten. Durch die intensive Landwirtschaft sind solche Flächen seit 1850 um mehr als 80 Prozent zurückgegangen, die Nominierung der Besenheide, auch „Calluna vulgaris“ genannt, soll auf den Verlust dieses Lebensraumes hinweisen, so der Naturschutzbund. Die Zweige des meist knöchelhohen Busches wurden früher zu Besen gebunden. Bienen und andere Bestäuber suchen seine Blüten gerne auf, und Naturheilkundler sammeln sie ob ihrer entzündungshemmende und harntreibende Wirkung.

Fast alle Blütenpflanzen hierzulande kennt die „Rostrote Mauerbiene“, denn sie sammelt nach Belieben von da und dort ihre Pollen und trägt damit bei vielen verschiedenen Arten zur Bestäubung bei. Sie spielt daher bei der Verbreitung der Wildpflanzen eine große Rolle und sei wichtig für die Landwirtschaft und den Gartenbau.

Das wollen der Naturschutzbund und die Österreichische Entomologische Gesellschaft mit der Ernennung zum „Insekt des Jahres“ würdigen. Das rund einen Zentimeter große Bienentier baut sein Nest in Lehmwänden, Totholz - aber auch in Türschlössern und einer Holzflöte habe sie sich schon eingenistet. Die Nähe zu Menschen sei für diese ungefährlich, denn die Mauerbienen „sind nicht zum Stechen aufgelegt“, so die Insektenkundler.

Von der Pest bedrohter Edelkrebs

Von der Pest bedroht ist das „Wassertier des Jahres“, erklärt der Österreichische Fischereiverband und Partnerorganisationen: Der Edelkrebs „Astacus astacus“ war hierzulande einst häufig, doch seine Gewässer wurden verbaut, verunreinigt, und mit Konkurrenten aus Nordamerika besetzt, die noch dazu eine tödliche Krankheit mitbrachten: die Krebspest. Dadurch können die bis zu zwanzig Zentimeter großen, rötlich braunen Krebse ihre Rolle als „Gesundheitspolizei“ nicht mehr wahrnehmen, indem sie verendete Tiere essen, genau so wie verrottete Blätter, Insekten und Fische. Um die Krankheit nicht noch weiter auszubreiten, sei es unbedingt erforderlich, Angelgeräte, Watschuhe, -Hosen, Boote und anderes Gerät nach dem Einsatz sorgfältig zu desinfizieren und zu trocknen, bevor es in anderen Gewässern zum Einsatz kommt, ermahnt der Verband seine Fischer.

Die „Flechte des Jahres“ ist ein Beispiel, wie man Arten durch eine Verbesserung der Umweltbedingungen wiedergewinnen kann. Die Breitlappige Schüsselflechte (Parmotrema perlatum) war wegen der Luftverschmutzung mit Schwefelgasen Ende des 20. Jahrhunderts in vielen Regionen Mitteleuropas nahezu verschwunden, so die Experten der Bryologisch-Lichenologischen Arbeitsgemeinschaft für Mitteleuropa (BLAM). Erst mit Besserung der lufthygienischen Situation konnte die Bewohnerin von Laubbaumrinden wieder einwandern.

Der „Rote Spenling“ und die Pinzgauerziege

Eine sehr selten gepflanzte Zwetschge wurde von der ARGE Streuobst zur „Streuobstsorte des Jahres“ gekürt. Der „Rote Spenling“ gehöre zu den „Primitivpflaumen“, die wilden Früchten noch sehr nahe sind. Seine drei Zentimeter langen, rötlichen Früchte reifen im August und würden sich vor allem für Marmeladen und Edelbrände eignen. Von dieser Obstsorte gäbe es nur mehr in Oberösterreich einige wenige Bäume.

Zum „Nutztier des Jahres“ ernannte „Arche Austria“ die braun-schwarze Pinzgauerziege. Ihr Bestand sei hierzulande mit rund 1.000 Tieren extrem klein, und die Rasse gilt daher als hochgefährdet. Die wenigen Bauern, die dies noch tun, halten die Tiere, um von ihnen Fleisch und Milch zu gewinnen, und bringen sie zur Landschaftspflege auf die Almen. Dort fressen sie, was die Kühe stehen lassen: Farne, Rinde, Enzian, Wacholder, Disteln sowie die Blätter von Him- und Brombeeren.

Der Goldfisch ist ein „Alien“

Alles andere als nützlich sei in den heimischen Gewässern der Goldfisch, der deshalb vom Naturschutzbund Österreich zum „Eindringling (Neozoon)“ oder auch „Alien des Jahres 2019“ ernannt wurde. Das aus China stammende Haustier ohne direkten Nutzen könne innerhalb kürzester Zeit erheblichen Schaden in Ökosystemen bewirken, indem es die Eier seltener Amphibien frisst, Wasser-Säuberer wie die Wasserflöhe dezimiert und andere Fische verdrängt. Man solle sie daher nie freisetzen, so die Experten, dies gelte nicht nur für natürliche Gewässer und Staubecken, sondern auch für den eigenen Gartenteich.

Ein sehr seltener Pilz und eine federleichte Fledermaus

Genau so wie sein Lebensraum ist der Steppengras-Schwarzfußporling in Österreich extrem selten. Um auf diesen Umstand hinzuweisen wurde er von der Österreichischen Mykologischen Gesellschaft zum Pilz des Jahres gewählt. Der unscheinbare Steppenwiesenbewohner hat einen etwa drei Zentimeter großen, creme- bis ockerfarbenen Hut und gilt als vom Aussterben bedroht. Nach seltenen Funden in den 1980er-Jahren vermissten ihn die Mykologen für einige Zeit gänzlich, bis er im Mai 2016 in einem Naturschutzgebiet wiederentdeckt wurde.

Den Titel „Fledermaus des Jahres“ trägt die Kleine Hufeisennase schon heuer, nimmt ihn aber dank Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung in Österreich (KFFÖ) ins neue Jahr mit. Sie wiegt lediglich vier bis sieben Gramm, und hält seit November bis zum März in Höhlen, Stollen und Kellern Winterschlaf. Danach wird sie Verstecke in Dachböden suchen, wo sie ihre Jungen aufzieht. Diese füttert sie mit Insekten, die sie in Wäldern, Gartenhecken und Streuobstwiesen erbeutet. Ihre Populationen wurden im vorigen Jahrhundert in vielen Gebieten Europas stark dezimiert, weil ihre Beute vergiftet und die Quartiere verbarrikadiert wurden, und man sie manchmal sogar direkt verfolgte.

Keine Plage für Gärtner

Auch der Tigerschnegel genießt 2019 ein zweites Jahr den Ruhm als „Weichtier des Jahres“. Er ist zwar hierzulande recht verbreitet, trotzdem aber weitgehend unbekannt. Der Titel soll ihm zu mehr Ruhm verhelfen, meinen der Naturschutzbund und die Malakologen (Weichtierexperten) der Universität Salzburg. Er ist eine große Nacktschnecke, die Eier und Jungtiere einer ungeliebten Verwandten verzehrt, der „Spanischen Wegschnecke“, die sonst kaum Feinde hat und sich massenhaft vermehrt. Mit bis zu 20 Zentimetern ist der Tigerschnegel eine der größten Weichtiere Europas. Für Gärtner ist er keine Plage, da er außer anderen Schnecken und ihren Gelegen nur Pilze und Aas frisst. (APA)