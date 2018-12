Sturmkatastrophe in Osttirol: Schadholz muss aus dem Wald

Von Christoph Blassnig

Lienz – Schon ab einem Schaden von 200 Euro gewährt das Land Beihilfen für die geschädigten Waldbesitzer in Osttirol. Das teilte LA Hermann Kuenz in einem Pressegespräch mit. Der betreffende Beschluss sei in der Regierungssitzung am vergangenen Dienstag gefallen.

„Das Ausmaß dieser noch nie dagewesenen Katastrophe ist gewaltig“, sagte Kuenz und legte die Erhebungen des Landes vor: In Osttirol gibt es demnach 3500 einzelne Schadflächen, 2800 davon sind Waldgrundstücke. 1117 Besitzer sind zum Teil massiv betroffen. „Das Land hat in diesem Fall eine Sonderregelung getroffen und entschädigt nicht nach der Fläche, sondern nach dem Festmeter Holz“, erklärte der Abgeordnete mit der Begründung, dass eine Flächenerhebung praktisch undurchführbar gewesen sei. Rund die Hälfte des finanziellen Schadens wird durch Mittel aus dem Katastrophenfonds abgedeckt.

Es gibt dazu vier Kategorien: 8 Euro fließen für einen Festmeter Holz in zugänglichem Gebiet, wo eine vollautomatische Erntemaschine (Harvester) zum Einsatz kommen kann. Diese fällt den Baum, führt ihn direkt durch einen Prozessorkopf und legt den Stamm ab. Lagen mit leichter Bringung erhalten 10 Euro pro Festmeter, anspruchsvollere 15 Euro. Mit 20 Euro je Festmeter werden Schäden in Steillagen mit direktem Schutzwald ausgeglichen. Zusätzlich gewährt man 5 Euro je Meter, wenn das Holz schlecht verwertbar ist (Jungwald zum Beispiel).

„Neben der finanziellen Herausforderung wird uns die organisatorisch-logistische mindestens ebenso viel Mühe abverlangen“, meinte der Abgeordnete. Am Ederplan ist etwa eine Erntemaschine im Einsatz. „Dort liegen jetzt schon riesige Mengen an Festmetern Holz, die erst einmal abgeholt werden müssen.“ Die heimischen Unternehmen gelangten an ihre Kapazitätsgrenzen, man müsse überlegen, ob man den Transport bis zur Straße im Tal nicht selbst bewerkstelligen könne, wo Lastzüge die Stämme aufnehmen könnten. „Wichtig ist, dass wir das Material aus dem Waldgebiet bekommen, bevor noch größere Schäden entstehen“, sagte Kuenz. Entschädigungszahlungen gäbe es deshalb nur für tatsächlich aufgearbeitetes Holz.