Bleifreie Munition soll Bartgeier besser schützen

Von Catharina Oblasser

Matrei i. O. – Seit 1986 werden in Nationalpark Hohe Tauern jedes Jahr junge Bartgeier freigelassen – abwechselnd im Salzburger, im Kärntner und im Tiroler Anteil, also in Osttirol. Meist sind es zwei Jungtiere, die in einem abgelegenen Horst untergebracht und gefüttert werden, bis sie flügge sind und sich selbst versorgen. Das Projekt ist Teil einer internationalen Bemühung, die Vögel in den Alpen wieder sesshaft zu machen. Doch in Österreich kommt es immer wieder vor, dass Exemplare tot oder krank gefunden werden. Auch der Bruterfolg der ausgewilderten Geier lässt im Vergleich zu anderen Ländern zu wünschen übrig, sagen die Matreier Nationalpark-Mitarbeiter Gunther Gressmann und Florian Jurgeit.

Wie sehr bleihältige Munition bei verendeten oder kranken Tieren eine Rolle spielt, lässt sich nicht mit absoluter Sicherheit beurteilen, meint Gressmann. „Doch es deutet sehr vieles darauf hin. Wenn tote oder kranke Bartgeier aus dem Auswilderungsprogramm gefunden werden, haben sie meist erhöhte Bleiwerte im Blut.“ Der Grund dafür kann sein, dass die Bartgeier Aas von Wildtieren fressen, die mit bleihältiger Munition erlegt wurden. Das liegt bei einem Vogel nahe, der vor sieben Jahren in Hallein gefunden wurde. Er konnte wieder gesund gepflegt werden. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Geier direkt beschossen wird. Das war bei Bartgeier „Nikola“ der Fall. „Nikola hatte ihr Revier in Heiligenblut. Sie wurde vor fünf Jahren tot in Matrei gefunden, mit Resten von Munition im Körper“, schildern Gressmann und Jurgeit. Deshalb will der Nationalpark das Thema „Bleifreie Munition“ weiter forcieren. „Wir bemühen uns, die Vorteile in den Köpfen zu verankern“, sagt Jurgeit – Stichwort Natur- und Artenschutz.

Tote und kranke Tiere können sich naturgemäß nicht vermehren. Zu dieser Tatsache passt, dass der Bruterfolg der Nationalpark-Geier eher mäßig ist. Frankreich, die Schweiz und Italien haben da die Nase weit vorn. Allerdings hatte man in Österreich auch Pech. „Es lässt sich bei Jungvögeln nur sehr umständlich nachweisen, ob es Männchen oder Weibchen sind“, erklärt Gunther Gressmann. „Das merkt man erst später. Und bei unseren Jungtieren stellte sich leider heraus, dass es sich zum großen Teil um Männchen handelt.“

Nationalpark-Mitarbeiter Florian Jurgeit (r.) und Gunther Gressmann mit Bartgeier Nikola. Sie verendete 2013 an Bleivergiftung. - Oblasser