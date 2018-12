Mils steht vor im Zeichen des Skorpions

Von Alexander Paschinger

Mils b. I. – Es ist das Jahr des Skorpions in Mils – nämlich des Deutschen Skorpions (Alpenskorpion oder auch Euscorpius germanus genannt). Denn die kleine Inntalgemeinde wird sich in den nächsten Monaten – konkret von April bis Juni – mit etwaigen Vorkommen dieses seltenen und streng geschützten Tieres auseinandersetzen müssen. Und zwar in zweierlei Hinsicht: erstens wegen der Änderung der Zufahrt zur Bodenaushubdeponie beim Gewerbegebiet und zweitens im Bereich des Floreweges, wenn es um die Erweiterung des Siedlungsgebietes Richtung Berg geht. Denn ein Blick in die Landecker Nachbargemeinde Schönwies zeigt, dass ein solches Vorkommen durchaus zu Problemen für derartige Vorhaben führen kann. Dort geht es um einen umstrittenen Wohnbau in einem Habitat des gerade einmal 20 Millimeter großen Alpenskorpions.

„Wir wollen das Pferd nicht von hinten aufzäumen“, begründet Bürgermeister Markus Moser den Schritt, Angebote für diese Gutachten einzuholen. Im Bereich der Deponie, deren Konzession auch erneuert werden muss, ist der Skorpion bereits aufgespürt worden. Die Änderung der Zufahrtssituation ist aus verkehrstechnischer Sicht schwer zu empfehlen. „Dabei geht es nur um eine kleine Fläche“, hofft Moser auf keine weitere Beeinträchtigung für das Tierchen, dem sogar das Schutzgebiet Antelsberg bei Tarrenz-Dollinger gewidmet ist. Immerhin wird im Bereich Mils-Schönwies die größte Population in Tirol vermutet.

Bei der letzten Gemeinderatssitzung kam jedoch ein Ansuchen für einen Grunderwerb nördlich des Florewegs, der direkt an den Berghang grenzt, zur Sprache. Da es sich auch dort um ein Gebiet handelt, das möglicherweise den Alpenskorpion beherbergt, wurde auch hier auf eine gutachterliche Abklärung gedrängt.

Schon lange wird dieses Gebiet für eine mögliche Siedlungserweiterung ins Auge gefasst. „Auf viele in Widmung stehende Grundstücke im Ort haben wir keinen Zugriff, weil sie privat sind“, erklärt Moser. Und in der Milser Au stoße man auch schon an die Grenze. „Dort entsteht eine Wohnanlage mit 14 Wohnungen. Binnen zweier Monate haben wir 25 Vormerkungen für diese“, so der Dorfchef. Gut die Hälfte davon seien Milser.

Umso wichtiger wäre eine Siedlungserweiterung am Berghang. Angedacht wären dort zwölf Bauplätze. Dieser Grund gehört außerdem der Gemeindegutsagrargemeinschaft. „Da müssen wir zuerst schauen, was Sache ist“, meint dazu Substanzverwalter Bernhard Schöpf. Denn ein Skorpionvorkommen wäre durchaus ein Ausschließungsgrund für die Pläne.