Gams im Schnee begraben: ÖBB-Mitarbeiter schaufeln sie frei

Eine Gams geriet in der Steiermark in Not: Sie wurde in einem Graben unter einer Ladung Schnee verschüttet. Als die ÖBB-Mitarbeiter am Schneeräumzug das bemerkten, setzten sie sofort zurück. Ganz vorsichtig schaufelten sie die Gams wieder frei – und sie sprang unversehrt davon.