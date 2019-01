Verdacht auf Wolf in St. Jakob im Defereggen

St. Jakob – Nach dem Fund des Kadavers eines zwei Jahre alten Rotwildes im Gemeindegebiet von St. Jakob im Defereggen am Dienstag wird vermutet, dass ein Wolf das Tier gerissen haben könnte. „Anhand der derzeitigen Anhaltspunkte besteht der konkrete Verdacht“, so Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer, in einer Aussendung des Landes.

Der zuständige Amtstierarzt der Bezirkshauptmannschaft Lienz war für Untersuchungen am Fundort: Mit den entnommenen Proben soll eine bereits in die Wege geleitete DNA-Untersuchung weitere Informationen liefern: „Mit dem Ergebnis einer genetischen Untersuchung kann das derzeitige Untersuchungsergebnis bestätigt werden. Außerdem ist damit auch eine Populationszuordnung möglich“, so Janovsky. Die Ergebnisse seien in zwei bis drei Wochen zu erwarten.

Gesehen wurde ein Wolf im Gemeindegebiet von St. Jakob im Defereggen nach derzeitigen Informationen nicht. In der Nähe des aufgefundenen toten Rotwildes wurden allerdings schon vor einigen Tagen die Reste eines Rehwildkadavers gefunden. „Ein Zusammenhang ist nicht auszuschließen“, so Janovsky. (TT.com)