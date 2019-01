Intensives Jubiläumsjahr für Naturpark Karwendel

Von Michael Domanig

Hall – „Es war ein höchst ereignisreiches Jubiläumsjahr“, sagt Josef Hausberger, Bürgermeister von Eben und Obmann des Naturparks Karwendel. Österreichs größter Naturpark – auf 727 km² Fläche sind rund 1300 Pflanzen- und ca. 3000 Tierarten beheimatet – feierte im Vorjahr „90 Jahre Schutzgebiet“. Und setzte dabei kräftige Akzente für die Zukunft, wie Naturpark-Geschäftsführer Hermann Sonntag gestern bei der Bilanz-Pressekonferenz in Hall ausführte.

Vor allem wurden zwei große neue Besuchereinrichtungen geschaffen: Im Juli eröffnete das Museum „Holzerhütte“ in Scharnitz. In einer aus dem Gleirschtal stammenden Hütte aus dem Jahr 1913 erfährt man viel über die Entwicklung der Holznutzung und -bearbeitung, die abenteuerliche Geschichte der Holztrift und den Lebensraum Wald. Die Ausstellung (Kostenpunkt: ca. 300.000 Euro) ist Teil eines grenzüberschreitenden Interreg-Projektes mit Bayern. Unter dem Motto „Wege des Holzes“ soll dabei heuer die Zusammenarbeit zwischen diversen Museen forciert werden, die sich mit dem Thema Holz beschäftigen. Am 15. Juni soll in Scharnitz dann das neue Infozentrum – mit Büro des TVB Olympiaregion Seefeld – seine Pforten öffnen.

Auch das Treffen der EU-Naturschutzdirektoren in Seefeld war ein Highlight. - Warmuth

Beim Romediwirt in Thaur haben der Naturpark und der Dorfgeschichtsverein Chronos ebenfalls einen neuen Ausstellungsraum („rundumthaur“) realisiert – wobei sich der Naturpark dort dem packenden Thema Eulen widmet. Ziel sei es, „an allen Hauptzugängen zum Naturpark hochwertige Infos zu regionalen Besonderheiten zu bieten“, fasst Sonntag zusammen.

Genau das vermittelte das Naturpark-Team 2018 auch bei 233 Führungen mit 2140 Teilnehmern – wobei die Nachfrage in der Achenseeregion und am Seefelder Plateau am größten war. Im Rahmen der „Junior Ranger“-Umweltbildungsprojekte für Kinder gab es weitere 131 Veranstaltungen mit 2378 Teilnehmern. Wichtig sind dabei auch die Naturpark-Schulen: Heuer kommt mit der Volksschule Scharnitz eine sechste hinzu.

Auch die vielfältigen „Junior Ranger“-Exkursionen, hier etwa zu den Karwendelmooren, waren besonders. - Heufelder

„Voll eingeschlagen“ habe 2018 der neu konzipierte Karwendel-Höhenweg, ein Weitwanderweg mit sechs Etappen, freut sich Sonntag. „Laut Hüttenwirten waren im Schnitt zehn Prozent der Nächtigungen auf den Höhenweg zurückzuführen.“

Stolz ist man auf eine hohe Auszeichnung: Der Naturpark erhielt 2018 – zusammen mit den Bundesforsten – den Alpinen Schutzwaldpreis für „Vogelschutz im Bergwald“.

Der Karwendel-Höhenweg, der in sechs Etappen über ca. 60 km und 7000 Höhenmeter führt, wurde ohne den Bau neuer Wege umgesetzt. - Heckmair

2019 geht es ähnlich intensiv weiter, etwa mit dem grenzübergreifenden Schwerpunkt „Wildflüsse und Besucherlenkung“. Im Fokus stehen bei diesem nächsten großen Interreg-Projekt u. a. Rißbach und Obere Isar. An diesen intakten Wildflüssen kommen noch Zielarten wie die Gefleckte Schnarrschrecke vor, die es österreichweit sonst nirgends mehr gibt.