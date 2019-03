Stürme und Borkenkäfer setzen Wäldern weiter zu

Von Stefan Eckerieder

Wien – Die österreichischen Wälder wachsen. Laut den Erhebungen des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) wurde erstmals die Marke von vier Millionen Hektar Waldfläche überschritten, womit der Anteil an der Staatsfläche rund 48 Prozent beträgt. 4762 Fußballfelder betrug der jährliche Zuwachs. Die schlechte: Der Klimawandel setzt den Wäldern massiv zu. Stürme und Trockenheit verursachen massive Schäden.

„Dass der Wald wächst, bezieht sich nur auf die Waldfläche. Besonders im Nordosten Österreichs gibt es einen starken Borkenkäferbefall“, sagt Gernot Hoch, BFW-Leiter, am Rande einer Pressekonferenz, zu der Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) anlässlich des morgigen Tags des Waldes geladen hat. Der Klimawandel schafft in diesen Regionen eine ideale Umgebung für den Borkenkäfer. Die warmen Winter der vergangenen Jahre haben dafür gesorgt, dass größere Borkenkäferpopulationen die kalte Jahreszeit überlebt haben. Dazu kamen Trockenheit und Stürme in den Sommermonaten. Die großen Schadholzmengen in den Wäldern, verursacht durch Windbruch, sind ein Nährboden für die Schädlinge, die sich in der Folge auf große Waldgebiete ausbreiten. „Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, welche Auswirkungen der Klimawandel hat. So trocken war es noch nie, der Schädlingsdruck nimmt Rekordwerte an“, sagt Köstinger.

Laut dem Landwirtschaftsministerium beliefen sich 2018 die Schäden durch Dürre und den Borkenkäfer auf rund 200 Mio. Euro. Die Schadholzmenge in den österreichischen Wäldern, verursacht durch den Borkenkäfer, ist von rund 714.000 Laufmetern im Jahr 2002 auf 5,2 Mio. im Jahr 2018 gestiegen. In Tirol blieb die Schadholzmenge im Vorjahr mit rund 118.384 Laufmeter im langjährigen Schnitt konstant. „Aber mit den steigenden Temperaturen droht künftig auch in den Alpenregionen die Ausbreitung solcher Schädlinge“, sagt Hoch.

Suchhunde sollen die Schädlinge aufspüren. - BMNT/Paul Gruber

„Am BFW wird an innovativen Lösungen gearbeitet, um unsere Wälder vor dem Klimawandel zu schützen. Denn der Wald ist Teil der Lösung im Kampf gegen den Klimawandel“, sagt Köstinger. Laut dem Branchenverband ProHolz sind in Österreichs Wäldern rund 3,6 Mrd. Tonnen CO2 gebunden. Das ist mehr als das 40-Fache der Menge CO2, die jährlich in Österreich ausgestoßen wird.

Im Kampf gegen den Borkenkäfer setzt das BFW auf Früherkennung. In einem Pilotprojekt werden aktuell sechs Spürhunde – einer in Tirol – ausgebildet, um Borkenkäfer aufzuspüren, noch bevor ganze Waldflächen befallen sind. Ziel sei es, dass Förster mit ihren Hunden diese Ausbildung machen. Positive Erfahrungen hat man bereits mit der Ausbildung von Spürhunden, die Importe auf den für Wälder ebenfalls gefährlichen asiatischen Laubholz-Bockkäfer prüfen. Österreich sei dabei in der EU führend. Bisher wurden 111 Käferspürhunde vom BFW ausgebildet.