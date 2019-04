Neue App unterstützt Innsbrucker Sportbegeisterte

Innsbruck — Laufen, Hüttenwandern und Radfahren erfreuen sich in Innsbruck großer Beliebtheit. Um allen Interessierten den Informationszugang zu den städtischen Sport- und Freizeitmöglichkeiten einfacher zu machen, wurde nun die neue Web-Applikation "Bewegt in Innsbruck" vorgestellt.

„Die Stadt Innsbruck bietet umfangreiche Möglichkeiten für die sportliche Betätigung, egal ob am Berg oder im Stadtgebiet. Mit der "Bewegt in Innsbruck"-Web-Applikation wird das Freizeit-Angebot noch besser dargestellt. Mein Dank gilt den städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die referatsübergreifend ihre Fachkompetenzen gebündelt und so ein innovatives Produkt geschaffen haben", so Bürgermeister Georg Willi.

Die neu aufbereitete Anwendung ist eine Weiterentwicklung des bereits existierenden Projekts „Plan i" und in Zusammenarbeit mit dem Forst- und Sportamt sowie dem Referat „Geographisches Informationssystem" entstanden.



Über 686 Kilometer an Lauf- und Wanderrouten