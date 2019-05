Imker öffneten Bienenstöcke

Auch im Bezirk Kufstein haben mehrere Bienenzuchtvereine am „Tag des offenen Bienstockes" mitgemacht und über ihre Tätigkeit informiert. „Imkern ist in", sagt Stefan Käser, Obmann des Bienenzuchtvereins Niederndorf und Umgebung, der mit 97 Mitgliedern zu den größten Vereinen in ganz Tirol zählt. „Es wird oft ganz einfach hingestellt, aber es braucht schon einiges an Wissen, und das bieten wir in unserem Verein vielfach an", beteuert Käser. Das Wetter kommt den Imkern heuer nicht entgegen. Der Mai war zu kalt und vielfach musste man zufüttern, damit die Bienen angesichts der wenigen Blüten, die zur Verfügung stehen, nicht verhungern. (be)