Hündin nach heftiger Biberattacke an der Loisach verletzt

Ehrwald — Auch am Donnerstag machte ein Ehrwalder Frühaufsteher mit seinem Hund die tägliche Runde an der Loisach. Vom so genannten Weidi ging es um 5.30 Uhr in Richtung Biberwier. Als die Hündin Wasser trinkend bis zum Bauch in der Loisach stand, heulte sie plötzlich auf und ging unter.

Kurz darauf sah der Hundebesitzer seinen Vierbeiner wieder auftauchen, zudem zwei Biberköpfe. Dann verschwand der wimmernde Hund wieder im Wasser — von den Bibern in die Tiefe gezogen. Schließlich gelang es der Schäferhündin, sich zu befreien. Bei der Attacke war sie so zugerichtet worden, dass sie von einem Tierarzt in Reutte an fünf Stellen genäht werden musste. (hm)