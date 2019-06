Pegel in Tirol steigen weiter: Inn bedrohlich hoch, erste Überflutungen

Innsbruck — Angespannt ist die Lage derzeit entlang der Tiroler Flüsse und Bäche. Große Mengen an Schmelzwasser und lokale Gewitter am verlängerten Wochenende haben die Pegel massiv ansteigen lassen. Am Inn bei Innsbruck wurde am späten Dienstagabend ein Wasserstand von 5,91 Metern gemessen. In Kranebitten im Westen der Landeshauptstadt trat der Fluss stellenweise über die Ufer. Ein Radweg musste vorsichtshalber gesperrt werden.

Zu großen Problemen führten die Wassermassen im Unterland. Im Münsterer Ortsteil Habach wurde ein Feld neben der Bahnstrecke überflutet, die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. Die Einsatzkräfte pumpten das Wasser ab und versuchten, mit einem "Ballon" weiteres Eindringen von Wasser in die Siedlung zu verhindern.

Ab dem Nachmittag mussten immer mehr Einsatzkräfte ausrücken. In Innsbruck etwa drang Wasser in eine Tiefgarage ein. Überflutungen gab es auch in Kramsach, Rattenberg und Reith im Alpbachtal. In Zirl forderten Anwohner gegen 16 Uhr vorsorglich Sandsäcke bei der Feuerwehr an, weil sie befürchteten, der Inn würde über die Ufer treten. „Wir beobachten die Situation derzeit sehr aufmerksam. Überall in Tirol sind die Einsatzkräfte für den Ernstfall bereit", heißt es am späten Nachmittag aus der Landesnotrufzentrale.



Ein überschwemmtes Feld in Münster hielt die Feuerwehr auf Trab. - ZOOM.TIROL

Unsicherheitsfaktor Gewitter

Josef Pfister vom Hydrographischen Dienst des Landes nennt die Lage „recht angespannt. Entlang des Inns haben wir anhaltend hohe Pegelstände." Das „insgesamt hohe Temperaturniveau" der letzten Tage lasse den Schnee, der auf den Bergen noch in Massen vorhanden ist, schmelzen, erklärt der Experte. Starker Regen, der im Bereich der Zuflüsse zum Inn niedergegangen ist, habe das Seinige dazu beigetragen. „Wir harren derzeit noch der Dinge", betonte Pfister gestern. „Es wurde ein Bereitschaftsdienst eingerichtet." Denn: „Wir müssen sehr genau hinschauen. Der Unsicherheitsfaktor, den wir haben, besteht darin, wo und wie intensiv Gewitter auftreten." Kritisch werde es, wenn der Inn den Pegelstand eines 30-jährliches Hochwassers (HW30) überschreite, mahnt der Hydrologe. In Telfs beispielsweise liegt diese Grenze etwa knapp unter fünf, in Innsbruck etwas über sechs Metern.

Aktuelle Wasserstände in Tirol Hydro Online: Der hydrographische Dienst des Landes Tirol

Auch am Mittwoch bleibt die Lage kritisch. Die Wetterlage wird sich in Tirol erst am Donnerstag etwas entspannen, sagt Alfred Neururer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck. „Dann gibt es eine Warmluftzufuhr in der Höhe, was die Situation stabilisiert", weiß der Meteorologe. Vereinzelt könne es im Land aber auch dann noch zu Gewittern kommen. Neururer: „Wir sind nicht in der Lage, jedes einzelne Ereignis genau vorherzusagen. Jetzt, rund um die Sommersonnenwende, ist die Energie in der Luft so hoch wie sonst nie und kann sich immer wieder entladen."

Bei Münster wurde ein Feld überflutet - die Feuerwehr war im Einsatz. - ZOOM.TIROL

Davor, dass massive Regengüsse die „Situation am Inn und an den gewitterbetroffenen Zuflüssen zusätzlich verschärfen kann", warnt auch Klaus Niedertscheider, der Leiter des Sachgebiets Hydrographie und Hydrologie des Landes Tirol. Außerdem sagt er, dass nicht nur der Pegelstand des Inns, sondern auch jener der Isel enorm hoch ist und deshalb Vorsicht geboten sei.

Obwohl aktuell nicht mit großflächigen Überflutungen zu rechnen sei, könne es da und dort in den nächsten Tagen zu kritischen Situationen kommen, kommentierte der zuständige Landesrat Josef Geisler (ÖVP). „Die aktuelle Situation führt uns einmal mehr vor Augen, wie wichtig die laufenden Hochwasserschutzprojekte entlang des Inns, sowohl im Unterinntal als auch im Oberland, sind." (bene, TT.com)