Schafe auf Inzinger Alm von Wolf gerissen, zwei weitere tote Tiere

Inzing – Einmal mehr gibt es eine Bestätigung, dass in Tirol ein Wolf umgeht oder zumindest umgegangen ist. Durch eine DNA-Analyse der Veterinärmedizinischen Universität in Wien wurde nachgewiesen, dass es sich bei zwei Mitte Juli aufgefundenen Schafen auf der Inzinger Alm um Wolfsrisse handelt. Das Land bestätigte am Freitag außerdem, dass am Mittwoch zwei weitere gerissene Schafe auf der Inzinger Alm aufgefunden wurden – die TT berichtete. Der Hirte der Alm hatte auf die toten Tiere aufmerksam gemacht, nähere Hintergründe waren vorerst nicht bekannt.

Ob das diese Woche erschossen aufgefundene Tier, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um einen Wolf handelt, für die Risse Mitte Juli „verantwortlich“ ist, war indes weiter unklar. „Die aufwendige Untersuchung wird noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen“, erklärte Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer.

Bei den beiden gerissen aufgefundenen Schafen auf der Inzinger Alm waren am 17. und 18. Juli Proben entnommen worden. In beiden Fällen stammt die DNA von einem Tier, das der italienischen Population zuzurechnen ist, hieß es nunmehr. (APA/TT.com)