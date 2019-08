Weltklimarat mahnt: Wälder schützen, Ernährung überdenken

Genf – Im Kampf gegen die Erderwärmung müssen die Staaten ihre Wälder besser schützen und eine klimafreundlichere Landwirtschaft fördern. Zu diesem Ergebnis kommt der Weltklimarat IPCC in einem Sonderbericht über den Zusammenhang von Klimawandel und Landflächen. Aus dem am Donnerstag in Genf präsentierten Report geht zudem hervor, dass der weltweite Temperaturanstieg über den Landflächen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bereits bei 1,53 Grad (insgesamt bei 0,87 Grad) liegt. Über den Landflächen ist der Wert höher, weil sich diese schneller erhitzen als die Meeresflächen. Verglichen wurden die Zeiträume 1850 bis 1900 und 2006 bis 2015. Der Klimarat hatte 2018 vor den Folgen gewarnt, falls die globale Temperatur über 1,5 Grad steigen sollte.

-

„Landflächen unter wachsendem Druck“

„Die Landflächen stehen unter einem wachsenden, von Menschen erzeugten Druck“, sagte der Vorsitzende des Weltklimarats IPCC, Hoesung Lee. Zugleich liege im Umgang mit dem Land auch ein Teil der Lösung. „Aber die Landflächen können es nicht alleine richten.“ Die Autoren des Berichts, 107 Forscher aus 52 Ländern, gehen unter anderem davon aus, dass die Zahl, Dauer und Intensität von Hitzewellen sowie Dürren nicht zuletzt rund um das Mittelmeer zunehmen werden. In vielen Regionen werden zudem häufiger extreme Regenfälle vorkommen.

Zugleich sieht der IPCC Gefahren für die sichere Versorgung mit Lebensmitteln. „Die Stabilität des Nahrungsmittel-Angebots wird voraussichtlich sinken, da das Ausmaß und die Häufigkeit von Extremwetter-Ereignissen, die die Lebensmittelproduktion beeinträchtigen, steigen wird.“ Derzeit seien rund 820 Millionen Menschen weltweit unterernährt. Ihre Zahl steigt nach UN-Daten seit einigen Jahren wieder. Laut IPCC leben rund 500 Millionen Menschen in Gebieten, die von Versteppung bedroht sind. Diese Regionen seien umso anfälliger für Wetterextreme wie Dürren, Hitzewellen und Staubstürme.

Welt muss Ernährung umstellen

Laut IPCC geht es nun auch darum, die gesamte Kette der Erzeugung und des Konsums von Nahrungsmitteln zu überdenken. Eine eindeutige Empfehlung für vegetarische Kost wollen die Autoren nicht abgeben, werben aber letztlich für eine ausgewogene Ernährung, die verstärkt auf Gemüse, Getreide und tierische Waren aus nachhaltiger Produktion setzt. Für die Zucht von Schweinen und Rindern wird mehr Platz benötigt, zudem entstehen mehr Treibhausgase als beim Anbau der gleichen Menge von Proteinen in Bohnen oder Linsen.

Die derzeit genutzten Landflächen könnten die Welt trotz Klimawandel ernähren und Biomasse für erneuerbare Energien bereitstellen, betonte Co-Autor Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. „Aber es sind schnelle und weitreichende Aktionen in verschiedenen Bereichen nötig – auch für den Schutz und die Renaturierung von Ökosystem und der Biodiversität.“

Umweltschützer: Raubbau an Natur stoppen

Die Bericht des Weltklimarats rief bei österreichischen und internationalen Klimaorganisationen alarmierte Reaktionen hervor: „Der IPCC-Bericht zeigt glasklar: Die Klimakrise ist auch eine Krise der Nahrungsmittelproduktion“, erklärte etwa Jens Karg, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace in Österreich. „Die Art und Weise, wie wir Nahrung produzieren, zerstört unsere Umwelt und lässt das Klima kollabieren. Wir essen die Erde buchstäblich krank“. Vor allem der enorme Fleischkonsum sei Schuld daran, so Karg: „Immer größere Flächen unseres Planeten werden nicht dafür verwendet, gesunde und umweltfreundliche Lebensmittel für uns Menschen zu produzieren, sondern um Tierfutter für stetig weiter wachsende Fleischfabriken bereitzustellen.“ Auch für die Fleischproduktion in Österreich würden pro Jahr über 500.000 Tonnen Soja aus Übersee importiert, für die oft wichtige Wälder abgeholzt werden. Sowohl die Produktion als auch der Konsum von Fleisch sind demnach zentrale Faktoren der Klimaerhitzung.

Knapp über ein Viertel der globalen Landfläche unseres Planeten werde laut IPCC-Bericht als Weideland oder für den Anbau von Tierfutter genutzt. - iStock

Der Mensch nutze bereits rund 72 Prozent der globalen eisfreien Fläche und verursache dabei 23 Prozent der gesamten Treibhausgasemissionen durch Entwaldung, landwirtschaftliche Nutzung und Tierhaltung, warnte der WWF in einer Aussendung. „Die Abholzung von Wäldern, die Umwandlung von Mooren und anderen Ökosystemen setzt Kohlenstoff frei, zerstört die biologische Vielfalt und trägt zu unfruchtbaren Böden bei“, erklärte WWF-Wald-Expertin Karin Enzenhofer. „Gerade in Österreich ist der Wald der größte CO2-Speicher. Den gilt es, möglichst naturnah zu bewahren und zu bewirtschaften. Nur mehr knapp drei Prozent unserer Wälder sind natürlich, obwohl wir eine Gesamt-Waldfläche von 47 Prozent haben.“ Die Zukunft liege vor allen in naturnahen Mischwäldern: „Sie fördern einen gesunden Boden und bieten Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten.“

„Zum Schutze unseres Klimas muss die Politik endlich die überfällige Agrarwende vollziehen sowie Wälder weltweit vor Abholzung schützen und nachhaltig nutzen“, betonte Johannes Wahlmüller, Klimasprecher von Global 2000. „Statt weiter die energie- und rohstoffintensiven industriellen Modelle der Agrarindustrie am Leben zu erhalten, sind die Staaten aufgerufen, lokale, angepasste Lösungen zu finden. Nachhaltige Landnutzung und eine die natürlichen Ressourcen schonende Landwirtschaft sind unverzichtbar für effektiven Klimaschutz. Wir sind mitten in einer globalen Klimakrise und steuern auf eine Klimakatastrophe hin.“ (dpa/APA, TT.com)