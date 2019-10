Halloween-Special im Alpenzoo: Kürbis mit Fratze für die Bewohner

Innsbruck — Zu Halloween gab es für die Tiere im Innsbrucker Alpenzoo eine besondere Überraschung: geschnitzte Kürbisse. Je nach Gusto mit vegetarischer oder Fleischeinlage.

Während sich die Kolkraben und Gämsen den Kürbissen zunächst vorsichtig näherten, stürzten sich die Wildschweine nahezu auf die Leckerbissen und verputzten die Kürbisse samt Inhalt in kürzester Zeit. Wildschweine sind Allesfresser. Ihre Nahrung setzt sich also aus pflanzlicher und tierischer Kost zusammen. Zu Halloween wurden die Kürbisse für sie mit Nüssen und Obst gefüllt und waren daher eine besondere Köstlichkeit, bei der am Ende nichts übrig blieb.

Wildschweine sind Allesfresser. Sie machten mit den Kürbissen kurzen Prozess. - Alpenzoo

Für die vegetarischen Gämsen wurde der Kürbis mit Latschen verziert. Nach kurzem Zögern knabberten sie genüsslich daran und freuten sich über die Leckereien.

Bei den Kolkraben dauerte es am längsten, bis sie sich an die orangen Früchte trauten. Doch dann freuten sie sich über die Nuss- und Fleischfüllung. Schnell war für die schlauen Tiere klar, dass man am einfachsten an die Delikatesse gelangt, indem man die Kürbisse umwirft.

Für die Gämse gab's Vegetarisches. - Alpenzoo

Um die tierischen Bewohner des Innsbrucker Alpenzoos beim Fressen, Entspannen und Herumtollen zu beobachten, kann man täglich von 9 bis 17 Uhr den Zoo besuchen.

Virales Video: Elefanten und Kürbisse

Auch in anderen Zoos wurde vor Halloween Kürbis serviert. Dieses Video von den Elefanten des Oregon Zoos ging kürzlich viral:

