Abschusszeit im Jagdgebiet südliches Lechtal wegen TBC verlängert

Innsbruck – Nach der Sperre eines landwirtschaftlichen Betriebs im Bezirk Bludenz sowie von zwei Kontaktbetrieben in Tirol wird auch der Ruf nach einer Bekämpfungsstrategie zur Reduktion von TBC in den Wildbeständen laut. Tirol arbeite bereits seit 2011 intensiv an der Eindämmung von TBC beim Rotwild im Lechtal, informiert das Land dazu in einer Aussendung am Montag.

Ziel sei es, durch die Reduktion von Rotwild ein Übergreifen von TBC auf Rinder zu verhindern. Nachweislich werde die Krankheit von Wild auf Nutztiere über die Alpung übertragen. Als Zoonose (Erkrankungen, die von Wirbeltieren auf den Menschen und umgekehrt übertragbar sind, Anm.) ist TBC mittels Tröpfcheninfektion oder über die Nahrungsaufnahme in weiterer Folge auch auf Menschen übertragbar.

Seuchenbekämpfung seit 2011

Die TBC-Bekämpfung im Lechtal zeigt laut Aussendung Erfolg. Nur südlich des Lechs gebe es noch Handlungsbedarf. „Als wir 2011 mit der Seuchenbekämpfung beim Rotwild im oberen Lechtal begonnen haben, waren in bestimmten Gebieten über 30 Prozent des Rotwildbestands mit TBC infiziert. Durch die Bekämpfungsmaßnahmen nach dem Tierseuchengesetz konnten wir die Infektionsrate in der Mehrzahl der Reviere aktuell auf unter drei Prozent senken. Lediglich südlich des Lechs im Gebiet Kaisers/Steeg liegen wir noch deutlich darüber“, zieht Landesveterinärdirektor Josef Kössler Bilanz.

Seit 2014, wo noch 60.000 Hektar zum Überwachungsgebiet gehörten, konnte dieses laut Kössler fast auf die Hälfte (35.000 Hektar) reduziert werden. Der Landesveterinärdirektor setzt aber weiterhin auf konsequente Seuchenbekämpfung, weil die Gefahr bestehe, dass sich TBC vom südlichen Lechtal aus in Richtung Stanzertal in Landeck ausbreitet.

Schusszeit in Kaisers ausgedehnt

Im Jagdgebiet von Kaisers wurde für das heurige Jahr der Abschuss von 58 Tieren vorgeschrieben, davon wurden laut Aussendung bis 13. Dezember der Behörde 32 Stück vorgelegt. Um die Abschussquote zu erreichen, wurde die Schusszeit von der Bezirksverwaltungsbehörde verlängert.

Alle erlegten Tiere müssen dem Amtstierarzt vorgelegt werden, um zu gewährleisten, welches Wildfleisch bedenkenlos gegessen werden kann. Auch die Rinderbestände werden jährlich im Herbst nach der Alpung in einem Screening-Programm auf TBC hin untersucht. Im vergangenen Jahr wurde dabei in Tirol erstmals kein Rind mit TBC gefunden. In Vorarlberg waren es hingegen elf. Für das heurige Jahr liegen die Untersuchungsergebnisse noch nicht vollständig vor.

Bei den im Zeitraum 2014 bis 2018 untersuchten 1173 Tieren aus dem Überwachungsgebiet im Bezirk Reutte wurden laut Aussendung 77 Tiere positiv auf TBC getestet. Das entspricht einer Infektionsrate von 6,6 Prozent, viereinhalb Mal so hoch wie in anderen Teilen Tirols. (TT.com)