52-Jähriger stürzte in Imst mit Raupengerät fünf Meter ab

Imst – Ein 52-jähriger Mann ist am Dienstag in Imst mit einem Raupengerät rund fünf Meter über eine steile Böschung abgestürzt. Wie die Polizei berichtet, war der Mann mit Sanierungsarbeiten am etwa 1,20 Meter breiten Verbindungsweg zwischen dem Friedhof Oberstadt und dem Stadtteil Am Majötz beschäftigt, als er beim Rückwärtsfahren über den Wegrand hinaus geriet und abstürzte.

Zwei Bäume verhinderten, dass sich das Fahrzeug überschlug. Der 52-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)