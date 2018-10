Tödlicher Unfall: Vater überrollte sieben Monate alte Tochter mit Auto

Detmold – Am Freitagmorgen will ein Vater aus Detmold in Nordrhein-Westfalen mit seinen zwei Kindern im Auto losfahren. Er schnallt das Einjährige an, die Babyschale mit seiner sieben Monate alten Tochter stellt er kurz hinter dem Auto ab – und vergisst sie dort.

Als er den Wagen wenden will, überrollt er Kindersitz und Baby. Der sofort herbeigerufenen Notarzt versucht noch, das Mädchen zu reanimieren, doch es stirbt noch am Unfallort. Der angeforderte Rettungshubschrauber trifft erst ein, als es bereits tot ist. Sowohl der Vater als auch die eintreffende Mutter des Kindes erleiden einen schweren Schock.

Früher in diesem Jahr ereignete sich ein ähnliches Unglück in Thüringen: Im April hatte ein Vater beim Umparken seines Wagens seinen achtjährigen Sohn übersehen und ihn gleich zwei Mal überrollt. Der Junge war einem Insekt hinterher und unter das Auto gekrabbelt. Erst durch die Schreie des Jungen wurde der Vater darauf aufmerksam. In diesem Fall überlebte der Junge schwer verletzt. (dpa)