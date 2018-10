45-Jährige im Bezirk Schwaz abgängig: Unfall wird befürchtet

Jenbach – Im Bezirk Schwaz ist seit mehreren Wochen eine 45-jährige Kroatin abgängig. Wie die Polizei mitteilt, hat die Tochter der Frau Anzeige erstattet, weil sie ihre Mutter nicht mehr erreichen konnte. Bis Ende März 2018 hat die gebürtige Kroatin in einem Hotel in Fügen gearbeitet. Zuletzt wurde sie dann in einer Bäckerei in Jenbach gesehen. Das war im August.

Die gebürtige Kroatin wurde von ihrer Tochter als vermisst gemeldet. - Polizei

Die 45-Jährige verfügt über keinen aufrecht gemeldeten Wohnsitz in Österreich und auch Erhebungen in ihrem Heimatland verliefen bisher negativ. Da die Polizei bislang keine Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort der 45-Jährigen hat, kann ein Unglücksfall nicht ausgeschlossen werden.

Die Frau ist etwa 168 Zentimeter groß, circa 80 Kilo schwer, hat blau/grüne Augen und braune, schulterlange Haare. Hinweise über ihren Aufenthaltsort sind an jede Polizeidienststelle erbeten. (TT.com)