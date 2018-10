Sekundenschlaf: Alkoholisierter 19-Jähriger kollidierte mit Lkw

Hall – Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf der Inntalautobahn (A12). Ein 19-Jähriger war gegen 4.45 Uhr mit seinem Auto in Richtung Kufstein unterwegs, als er zwischen der Abfahrt Hall Mitte und dem Parkplatz Karlskirche vermutlich kurz einnickte. Der Sekundenschlaf sorgte dafür, dass der Einheimische auf den vor ihm fahrenden Lkw auffuhr.

Der schwer beschädigte Unfallwagen kam daraufhin am linken Fahrstreifen zu stehen. Der 19-Jährige konnte sich selbst befreien, wurde von nachkommenden Autofahrern erstversorgt und schließlich mit Verletzungen von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Wie sich beim Alkomattest herausstellte, war der Unfallverursacher leicht alkoholisiert. Der 61-jährige Lkw-Fahrer aus Italien blieb unverletzt.

Aufgrund des Unfalls war die Inntalautobahn vorübergehend nur einspurig passierbar, was einen Rückstau bis Innsbruck Ost zur Folge hatte. (TT.com)