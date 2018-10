Gefahren ernst nehmen: „Forstarbeit ist Schwerarbeit“

Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Rund 70 Meter über steiles Gelände ist am Montag ein 78-jähriger Mann in Aurach abgestürzt. Ein Unfall, den das Opfer wie berichtet trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen nicht überlebte. Der Notarzt des alarmierten Hubschraubers konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Passiert war das Unglück bei Waldarbeiten im Bereich des Auracher Wildbachgrabens. Das Unfallopfer war zwar mit einem 31-jährigen Angestellten unterwegs, beide arbeiteten zum Zeitpunkt des Vorfalls aber selbstständig und hatten keinen Sichtkontakt. Der genaue Unfallhergang konnte daher nicht rekonstruiert werden, die Polizei geht aber davon aus, dass der 78-Jährige bei der Waldarbeit gestolpert und abgestürzt ist.

Immer wieder kommt es in Tirols Wäldern zu schweren Unfällen bei Forstarbeiten – oft auch mit tödlichem Ausgang. Besonders viele Unfälle ereigneten sich laut statistischer Auswertung der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) in Tirol im Jahr 2014: Damals wurden 140 Unfälle registriert, in vier Fällen verliefen diese tödlich. Das vergangene Jahr verlief im Vergleich dazu verhältnismäßig ruhig – bei 66 Unfällen kam eine Person ums Leben. Insgesamt verletzen sich in Österreich jährlich 1500 Menschen bei privat durchgeführten Wald- und Holzarbeiten so schwer, dass sie im Krankenhaus nachbehandelt werden müssen, wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) erhoben hat. Unachtsamkeit und Fehleinschätzung sind demnach die häufigsten Unfallursachen. Rund ein Drittel der Unfälle passieren an einem Samstag, hauptbetroffen sind Personen ab 60 Jahren: Mehr als die Hälfte der Verletzten entfallen auf diese Arbeitsgruppe.

„Die Waldarbeit zählt gemeinsam mit der Arbeit in der Baubranche zu den gefährlichsten Tätigkeiten“, bestätigt Hermann Schmiderer. Der Leiter des Forstbetriebes Unterinntal der Österreichischen Bundesforste warnt daher eindringlich davor, die Holzarbeit nicht zu unterschätzen. Diese dürfe in keinem Fall als Hobby betrieben und dabei mit Gartenarbeit gleichgesetzt werden. „Bei der Waldarbeit ist alles viel schwerer und wuchtiger“ betont Schmiderer. „Grundvoraussetzung ist daher sicherlich die körperliche Fitness. Denn Forstarbeit ist Schwerarbeit“, sagt der Experte. Wer sich mit Axt, Keil und Kettensäge in den Wald begibt, sollte das jedenfalls nicht alleine tun. „Es ist wichtig, dass jemand dabei ist, der im Unglücksfall die Rettungskette in Gang setzen kann“, sagt Schmiderer. Auch sollte man über ausreichend Kenntnisse und die richtige Schutzbekleidung verfügen. „Das beginnt beim festen Schuhwerk mit Stahlkappen, der Schnittschutzhose und geht über die Signalweste bis zum Gesichts- und Gehörschutz und die Arbeitshandschuhe“. Bei der Arbeit ist dann darauf zu achten, dass man immer einen festen Stand hat. „Wer beispielsweise lässig im Vorbeigehen bei einem gefällten Baum die Äste schneidet, läuft Gefahr zu stolpern und in seine eigene Motorsäge zu stürzen“, warnt Schmiderer.

Im Zweifel sollte man auf das Wissen von Experten setzen. Bei Windwürfen etwa wirken auf das verkeilte Holz meist enorme Kräfte. „Hier sollte man bei der Aufarbeitung immer einen Profi heranlassen. Der kostet zwar etwas, dafür bezahlt man diese Arbeit aber nicht mit dem eigenen Leben“, findet Schmiderer drastische Worte.

Die häufigsten Verletzungen bei privaten Waldarbeiten sind laut Kuratorium für Verkehrssicherheit Knochenbrüche – rund die Hälfte der Verletzten trägt bei Forstunfällen Frakturen davon. Die am häufigsten verletzten Körperteile sind Finger, Fußgelenke und Knöchel sowie Unterschenkel. Acht Prozent der Verletzungen betreffen den Kopf. Was das Tragen von Schutzausrüstung bei privaten Wald- und Holzarbeiten angeht, ortet das KFV durchaus noch Nachholbedarf. Diese werden zwar großteils verwendet, immerhin jeder vierte Verletzte hatte zum Unfallzeitpunkt aber keine Schutzausrüstung getragen. Schlecht steht es um die Tragemoral von Handschuhen und Helmen: Etwa vier von fünf Personen verzichten beim privaten Waldarbeiten auf das Tragen eines Schutzhelmes und gerade einmal die Hälfte trägt Arbeitshandschuhe.