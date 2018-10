Suche nach Hotelangestelltem in Thiersee abgebrochen

Thiersee – In Thiersee lief am Samstag eine großangelegte Suchaktion nach einem vermissten Hotelangestellten. Der 38-jährige Ungar ist in einem Hotel im Ort beschäftigt, zum letzten Mal wurde er am Montag gesehen. Danach hatte er bis Donnerstag frei, sein Verschwinden fiel deshalb erst auf, als er nicht zur Arbeit kam.

60 Einsatzkräfte waren an der Suche beteiligt, unterstützt von einem Hubschrauber, einem Hundeführer und einer Drohne der Freiwilligen Feuerwehr. Gegen 16 Uhr wurde die Suche ergebnislos beendet. Lediglich Taucher waren noch im Thiersee unterwegs, da vom Hubschrauber aus ein Schatten im Uferbereich bemerkt worden war.

Über den Aufenthaltsort des Mannes gab es keine Anhaltspunkte. Der 38-Jährige, der als Abwäscher arbeitet, hat weder Auto noch Fahrrad. Er sei aber gerne gewandert, so die Polizei. Die Suchaktion wurde deshalb im Bereich Pendling und Dreibrunnenjoch gestartet, dort war der Vermisste zuletzt unterwegs gewesen.

Die Ermittler durchsuchten in der Unterkunft des Mannes gefundene Aufzeichnungen nach möglichen Hinweisen. Dass der 38-Jährige sein Handy zurückgelassen hat, ist seinen Mitarbeitern zufolge nicht ungewöhnlich.

Im Einsatz standen neben der Bergrettung Kufstein mit Suchhunden der Samariterbund mit Mantrailer-Hunden, die Bergwacht Thiersee, die Feuerwehr Mitterland, die Feuerwehr Kufstein mit einer Drohne, ein Hubschrauber des Innenministeriums, die Alpinpolizei, Polizeidiensthundeführer und die Polizei Kufstein. (TT.com)