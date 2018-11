In Waschmaschine geschlafen: Kater bei 60 Grad gewaschen

Wien — Ein Schläfchen in der Waschmaschine wurde dem jungen Kater Rino vergangene Woche in Wien zum Verhängnis. Der Besitzer bemerkte das schlafende Tier nicht und schaltete die Maschine mit der 60-Grad-Wäsche ein. Erst nach etwa 30 Minuten fiel dem Mann der Fauxpas auf. Panisch versuchte er, das Bullauge des Geräts zu öffnen. Schließlich konnte er Rino befreien und den Wiener Tiernotarzt verständigen.

Beitrag von Facebook Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen ihrem Browser und Facebook ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Facebook. Zustimmen und Anzeigen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

Rino kam laut Facebook-Eintrag des Veterinärs in schlechtem Zustand und mit viel heißem Waschmittelwasser in der Lunge in die Ordination, wo er stationär aufgenommen und engmaschig überwacht wurde. Am Ende gelang es, den Kater wieder aufzupäppeln. Er konnte vor einigen Tagen wieder in häusliche Pflege entlassen werden. (TT.com)