Mopedfahrer prallte in Innsbruck gegen geschlossenen Schranken

Innsbruck – Einen geschlossenen Schranken am Archenweg in Innsbruck dürfte ein 23-jähriger Mopedfahrer am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr übersehen haben: Er war in östliche Richtung bergwärts unterwegs, als er plötzlich gegen die Barriere prallte.

Durch die Wucht des Anpralls wurde der junge Lenker rücklings vom Moped geschleudert und landete mit dem Kopf auf dem Asphalt. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu und musste in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert werden. Am Moped und am Schranken entstand Sachschaden in derzeit nicht bekannter Höhe. (TT.com)