Betrunkener Autolenker flüchtete nach Unfall in St. Anton am Arlberg

St. Anton am Arlberg – Bei ihrer Flucht kamen zwei Tiroler nach einem Unfall in St. Anton am Arlberg nicht weit. Kurze Zeit später wurden der betrunkene Unfalllenker und sein Beifahrer von der Polizei gefasst.

Die beiden waren am Donnerstag gegen 20.10 Uhr mit dem Auto auf der B 187 von St. Anton am Arlberg Richtung Osten unterwegs. Im Bereich der Tankstelleneinfahrt kam der 27-Jährige aus dem Bezirk Landeck von der rechten Fahrbahn ab und krachte mit voller Wucht in die Leitschiene. Diese wurde dabei aus der Verankerung gerissen. Auch ein Lichtmast und ein Elektro-Anschlusskasten wurden durch den Aufprall beschädigt. Am Pkw entstand Totalschaden.

Zeugen beobachteten, wie der Lenker und der Beifahrer aus dem Auto stiegen und davonliefen. Der Beifahrer konnte kurz darauf in der Nähe der Unfallstelle, der Lenker in einem Lokal ausfindig gemacht werden.

Ein durchgeführter Alkomatentest und ein Suchtgift-Schnelltest verliefen positiv. Dem 27-jährigen wurde der Führerschein abgenommen.

Als ein 22-jähriger Freund den Landecker mit dem Auto auf der Polizeiinspektion abholen wollte, stellten die Beamten auch bei diesem Symptome einer Alkoholisierung fest. Und tatsächlich verlief der Alkomatentest bei dem 22-Jährigen positiv und ihm wurde ebenfalls der Führerschein abgenommen. (TT.com)