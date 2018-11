Eine Tote und 47 Verletzte bei Spritpreis-Demos in Frankreich

Paris – Bei Protesten in Frankreich gegen hohe Kraftstoffpreise ist eine Demonstrantin ums Leben gekommen. Die Frau sei am Samstag an einer Straßensperre in Pont-de-Beauvoisin im Osten des Landes von einer Autofahrerin überfahren worden, sagte Innenminister Christophe Castaner.

Die Autofahrerin wollte demnach ihre Tochter zum Arzt bringen und geriet in Panik, als die Demonstranten begannen, auf ihr Auto einzuschlagen. Sie habe Gas gegeben und die Frau umgefahren. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde in Gewahrsam genommen.

Weitere Zwischenfälle in anderen Städten

Die Demonstration war wie viele andere am Samstag nicht angemeldet. Castaner betonte das Recht auf Demonstrationsfreiheit, forderte von den Demonstranten aber auch ein Mindestmaß an Organisation, um „solche Dramen zu vermeiden“.

Bis zum Samstagmittag wurden 47 Menschen verletzt, drei von ihnen schwer, wie es bei einer live übertragen Lagebesprechung zwischen Innenminister Christophe Castaner und Sicherheitskräften hieß. 24 weitere Menschen wurden demnach festgenommen, 17 befinden sich in Polizeigewahrsam. Insgesamt hätten im Land rund 124.000 Menschen an rund 2000 Protestaktionen teilgenommen, sagte Innenminister Castaner laut der Nachrichtenagentur AFP.

Die Protestbewegung unter dem Schlagwort „Gelbe Warnwesten“ (gilets jaunes) richtet sich gegen das Vorhaben der Regierung, die Steuern für Autofahrer im kommenden Jahr weiter zu erhöhen. Geplant ist unter anderem eine Anhebung der Abgaben auf Diesel und Benzin. Ein Liter Superbenzin kostet derzeit in Frankreich rund zwei Euro. Die Proteste dagegen hatten sich vor allem über die sozialen Netzwerke organisiert.

Franzosen befürworten Demos

Die Demonstranten der „Gelben Warnwesten“ können sich auf die Unterstützung einer breiten Mehrheit der Franzosen berufen: Laut einer in dieser Woche veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Odoxa unterstützen Dreiviertel der Befragten die Protestbewegung. 15 Prozent der Befragten kündigten an, sich selbst beteiligen zu wollen.

Die Regierung hatte für den Fall von Verkehrsbehinderungen ein hartes Vorgehen der Polizei angekündigt. Regierungschef Edouard Philippe warnte am Freitag, es sei „nicht hinnehmbar“, dass die Kundgebungen „ein ganzes Land blockieren“. (APA/AFP/dpa)