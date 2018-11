Schwerer Arbeitsunfall in Vent: Metallsplitter traf Mann am Unterarm

Vent – Mit einer stark blutenden Wunde wurde ein 40-Jähriger am frühen Donnerstagnachmittag in die Klinik Innsbruck geflogen. Gegen 13.40 war der Mann gemeinsam mit einem 33-jährigen Kollegen mit Reparaturarbeiten an einer Arbeitsmaschine in Vent beschäftigt. Beim Einschlagen eines Metallteils löste sich dabei plötzlich ein Metallsplitter und traf den Arbeiter am Unterarm. (TT.com)