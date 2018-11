Großbrand im Altersheim: 53 Bewohner in Schwaz evakuiert

Schwaz – Großeinsatz für die Rettungskräfte in Schwaz am Freitagabend: Der Dachstuhl des Altersheims St. Josef in Weidach stand in Flammen. 53 Bewohner wurden evakuiert, einige Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus eingeliefert.

Beim Eintreffen der Schwazer Feuerwehr gegen 20.40 Uhr stand der Dachstuhl teilweise schon in Vollbrand. Insgesamt mussten neun weitere Feuerwehren, teilweise mit Drehleitern ausgerüstet, nach­alarmiert werden.

Sechs Feuerwehren kämpften gegen die Flammen. - ZOOM.TIROL

Die Bewohner des Altenheims wurden zuerst in die Turnhalle der Schule gebracht. Anschließend wurden sie im Krankenhaus bzw. andere Wohnheime – auch im Umland – untergebracht.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Die Brandursache ist noch völlig unklar. (mw, TT.com)