Pensionistin nach Unfall in Innsbruck in Klinik verstorben

Innsbruck – Unfall mit tödlichem Ausgang in Innsbruck: Jene 79-jährige Pensionistin, die wie berichtet am Dienstag auf der Amraser Straße in Innsbruck von einem Auto erfasst worden ist, erlag in der Nacht auf Mittwoch in der Klinik Innsbruck ihren schweren Verletzungen.

Laut Polizei hatte die Pensionistin gam Dienstag egen 10 Uhr die Fahrbahn betreten, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 42-jähriger Autolenker konnte einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern. Die 79-Jährige wurde vom Auto erfasst, über die Windschutzscheibe und das Fahrzeugdach geschleudert und blieb reglos auf der Straße liegen.

Der Notarzt musste die Frau noch an der Unfallstelle reanimieren. Die Schwerverletzte wurde in die Klinik Innsbruck gebracht, wo Ärzte Stunden später den Kampf um ihr Leben verloren. Der Lenker blieb unverletzt. (TT.com)