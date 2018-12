Kleidung fing Feuer: Arbeiter erlitt schwere Verbrennungen

Hohenems – Ein 32-jähriger Mann hat sich am Dienstagmittag in Hohenems bei Arbeiten an einem Sicherungskasten schwere Verbrennungen zugezogen. Grund dafür war ein Feuerball, der entstand, als der Arbeiter sein Werkzeug ansetzte. Der 32-Jährige geriet zwar nicht in den Stromkreis, seine Kleidung fing jedoch Feuer, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

Arbeitskollegen des Mannes gelang es, noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte die brennende Kleidung zu löschen. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. (APA)