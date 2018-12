Betrunkene kam von Autobahn ab und prallte gegen Verkehrsschild

Völs – Mit Verletzungen musste am frühen Donnerstagmorgen eine alkoholisierte junge Autofahrerin in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. Die 21-Jährige war gegen 4.50 Uhr auf der Inntalautobahn A12 in Richtung Osten unterwegs, als sie auf Höhe der Ausfahrt Innsbruck-Kranebitten von der Straße abkam. Das Auto prallte erst gegen ein Verkehrsschild, dann gegen die Böschung im Bereich der Ausfahrt.

Ein nachkommender Lenker setzte die Rettungskette in Gang. Die Einheimische wurde von der Rettung abgeholt, ein Alkotest verlief positiv. Der Unfallwagen wurde erheblich beschädigt. (TT.com)