Mehrere Gondeln in Skigebiet im Hochzillertal kollidiert

Hochzillertal, Kaltenbach – Ein beängstigender Zwischenfall ereignete sich am Sonntagvormittag bei den Bergbahnen Hochzillertal in Kaltenbach: Mehrere 10er-Gondeln des „Wimbachexpress“ gerieten außer Kontrolle und kollidierten. Nach ersten Informationen dürfte der starke Sturm die Ursache gewesen sein. Personen befanden sich keine in den Gondeln, da der Betrieb der Gondelbahn am Sonntag schon frühzeitig wegen der Wetterverhältnisse eingestellt worden war. Verletzt wurde also niemand.

Laut den Einsatzkräften hätten die fünf zusammengestoßenen Gondeln ein regelrechtes Knäuel bei Stütze 6 gebildet. Die zuständigen Behörden haben noch am Sonntag damit begonnen, den Unfall zu untersuchen.

Der 10er-Gondelbahn hatte erst in diesem Jahr die 4er-Sesselbahn „Krössbichl“ ersetzt. Durch eine optimierte und verlängerte Trasse wurden mit der neuen Bahn auch neue Pisten erschlossen. Der „Wimbachexpress“ ist auf eine Förderleistung von 2620 Personen pro Stunde ausgelegt. (TT.com/APA)