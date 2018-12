Von Kastenwagen in Innsbruck gestreift: Polizei sucht nach Zeugen

Innsbruck – Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall Dienstagfrüh in Innsbruck nach Zeugen. Ein 27-Jähriger war gegen 7.15 Uhr in der Technikerstraße auf Höhe Nummer 70 mit Ladetätigkeiten beschäftigt, wobei er straßenseitig hinter seinem Fahrzeug stand. Ein heller Kastenwagen fuhr an dem Mann vorbei und streifte ihn. Der Österreicher zog sich dabei Verletzungen an der Schulter zu. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem Fahrer des Kastenwagens. Sie sollen sich bei der Verkehrsinspektion unter 059133/7591 melden. (TT.com)