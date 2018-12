Autofahrer übersah Fußgänger auf Schutzweg in Steinach

Steinach am Brenner – Eine 51-jährige Einheimische und ihr 27-jähriger Sohn dürften am Dienstagvormittag beim Überqueren einer Straße übersehen worden sein. Der 27-Jährige wurde von einem Auto erfasst.

Gegen 9.45 Uhr wollten die beiden die Straße beim Fußgängerübergang in der Nähe des Kindergartens in Steinach überqueren. Ein 66-jähriger Autolenker, der in Richtung Süden unterwegs war, sah die Frau und ihren Sohn zu spät. Trotz Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der 27-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. (TT.com)