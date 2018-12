Mit Pkw gegen Baum geprallt: Lenker lebensgefährlich verletzt

Wien – Ein 41-jähriger Mann ist in der Nacht auf Mittwoch in der Winckelmannstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus mit seinem Pkw ins Schleudern geraten und gegen drei Alleebäume geprallt. Der Lenker war mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen an Kopf und Oberkörper und wurde notoperiert.

Couragierte Passanten hatten den Mann aus dem Fahrzeug gezogen und Erste Hilfe geleistet, berichtete Feuerwehrsprecher Christian Feiler. Die Berufsrettung Wien versorgte den Verletzten notfallmedizinisch und brachte ihn ins Krankenhaus.

Das Auto hatte sofort Feuer gefangen, berichtete Feiler. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das brennende Wrack und entfernten die bei dem massiven Aufprall abgebrochene Krone eines Baumes von der Fahrbahn. Weitere Insassen des Autos bzw. weitere Verletzte habe es nicht gegeben, hieß es. (APA)