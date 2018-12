Schweres Zugunglück in Ankara: Mindestens neun Tote, 47 Verletzte

Ankara – Bei einem schweren Zugunglück am Rand der türkischen Hauptstadt Ankara sind mindestens neun Menschen getötet worden. Transportminister Mehmet Cahit Turhan sagte am Donnerstagvormittag, dass bei der Kollision eines Hochgeschwindigkeitszuges mit einer Lokomotive auch drei Lokführer ums Leben gekommen seien – einer der Zugführer aus der Lokomotive sowie zwei Lokführer aus dem Schnellzug. 47 Menschen seien verletzt worden. Zuvor war von sieben Toten und 46 Verletzten die Rede gewesen.

Mittlerweile seien alle Menschen aus den Trümmern geborgen, sagte Turhan. Fernsehreportern zufolge gehen die Aufräumarbeiten aber weiter. Auch Spürhunde seien noch im Einsatz. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, insgesamt seien 206 Menschen an Bord gewesen.

Die Kollision geschah gegen 6.30 Uhr Ortszeit nahe der leicht verschneiten Station Marsandiz. Der Hochgeschwindigkeitszug, der zwischen den Städten Ankara und Konya verkehrte, stieß mit einer Lokomotive zusammen, die laut Behörden auf demselben Gleis wie der Schnellzug für eine Kontrollfahrt unterwegs war. Die Nachrichtenagentur DHA meldete, der Zug sei vor der Kollision mit einer Geschwindigkeit von rund 90 Kilometern pro Stunde gefahren. Teile des Zuges krachten nach der Kollision in eine Überführung. Die Konstruktion, die offenbar aus Metall bestand, brach teilweise auf zwei der Waggons herunter.

Zerrissenes Metall: Rettungskräfte brachten die Passagiere in Sicherheit. - imago stock&people

Bilder zeigten die beiden betroffenen Wagen umgestürzt zwischen zerrissenem und verbogenem Metall liegend, einer davon quer zu den Gleisen. Nicht weit entfernt war die ebenfalls vom Gleis abgekommene schwere Zugmaschine zu sehen. Marsandiz ist keine belebte Großstadt-Station. Der Zug hat dort auch nicht gehalten. Ersten Informationen zufolge liegt dort unter anderem eine Anlage zur Wartung von Zügen.

Wieso gleichzeitig zwei Züge auf demselben Gleis fahren durften, konnten die Behörden noch nicht beantworten. Anadolu zufolge hat die Staatsanwaltschaft in Ankara eine Untersuchung eingeleitet.

Zugunglücke sind in der Türkei keine Seltenheit. Erst im Juli waren bei einem schweren Unfall in der Nordwesttürkei mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 300 Menschen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Zug mit 362 Reisenden an Bord war entgleist, nachdem Regenfälle das Gleisbett weggespült hatten.

Zahlreiche Rettungskräfte bemühten sich auf den von Schnee bedeckten Gleisen, die Toten und Verletzten aus den blau-weißen Waggons zu bergen. - imago/Xinhua

Die Türkei will Medienberichten zufolge ihr Hochgeschwindigkeits-Bahnnetz modernisieren und hofft dabei auch auf Investitionen aus Deutschland. (dpa)