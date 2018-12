Nach verlorenem Ski gesucht: Mann in Tux von Lawine erfasst und getötet

Tux – Ein Lawinenabgang in Tux im Zillertal hat am Donnerstagvormittag ein Todesopfer gefordert. Ein Skifahrer hatte einen Ski verloren und wollte diesen im freien Gelände suchen. Dabei wurde er von einem Schneebrett erfasst und rund 80 Meter mitgerissen, teilte die Polizei gegenüber TT Online mit.

Die Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen. Nähere Informationen über die Identität lagen zunächst nicht vor.

- zoom.tirol

Erhebliche Lawinengefahr

„Die Gefahrensituation ist momentan kritisch. Dort, wo das Unglück passiert ist, herrscht momentan Warnstufe 3 – also erhebliche Gefahr“, sagt Rudi Mair, der Leiter des Tiroler Lawinenwarndienstes im Gespräch. „Wer abseits der Pisten unterwegs ist, kann momentan leicht eine Lawine auslösen“, so Mair. Die Situation momentan sei tückisch und eine Besserung sei aufgrund der Kälte momentan nicht in Sicht. Mair appelliert an Wintersportler, sich den aktuellen Lawinenreport vor der Tour genau anzusehen. (TT.com)