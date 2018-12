Von Piste abgekommen: Mann in Tux von Lawine erfasst und getötet

Tux – Ein Lawinenabgang in Tux im Zillertal hat am Donnerstagvormittag ein Todesopfer gefordert. Ein 41 Jahre alter Skifahrer kam von der Piste ab und stürzte. Dabei wurde der Tscheche von einem Schneebrett erfasst und rund 100 Meter mitgerissen, teilte die Polizei mit.

Bei schlechter Sicht Pistenrand übersehen

Gegen 10.45 Uhr fuhr der Mann in Begleitung von drei Freunden im Bereich der Piste Nr. 2 am Hintertuxer Gletscher talwärts. Starker Wind und aufwirbelnder Schnee verschlechterten seine Sicht, in einer scharfen Rechtskurve übersah er den Pistenrand. Im freien Gelände verlor er nach rund 15 Metern seinen Ski. Nach weiteren 20 Metern kam der Wintersportler zu Sturz und löste damit ein rund 150 Meter breites und 100 Meter langes Schneebrett aus, das ihn unter sich begrub.

- zoom.tirol

Die Begleiter des Tschechen setzten sofort einen Notruf ab. Nach rund 20 Minuten konnte der Mann von den Rettungskräften jedoch nur noch tot geborgen werden. Er war nicht mit einem Lawinenverschüttetensuchgerät ausgerüstet.

Im Einsatz standen insgesamt ca. 40 Personen: 16 Mann der Bergrettung Tux, 15 Mann der Alpinpolizei, Liftangestellte und unbeteiligte Wintersportler. Außerdem rückten der Rettungshubschrauber Alpin 5 sowie der Polizeihubschrauber aus.

Warnung vor erheblicher Lawinengefahr

„Die Gefahrensituation ist momentan kritisch. Dort, wo das Unglück passiert ist, herrscht momentan Warnstufe 3 – also erhebliche Gefahr“, sagt Rudi Mair, der Leiter des Tiroler Lawinenwarndienstes im Gespräch. „Wer abseits der Pisten unterwegs ist, kann momentan leicht eine Lawine auslösen“, so Mair. Die Situation momentan sei tückisch und eine Besserung sei aufgrund der Kälte momentan nicht in Sicht. Mair appelliert an Wintersportler, sich den aktuellen Lawinenreport vor der Tour genau anzusehen. (TT.com)