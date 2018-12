Auf Schutzweg angefahren: 85-Jährige in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Von einem Auto angefahren und schwer verletzt wurde am Montagabend eine 85-jährige Pensionistin in Innsbruck. Die Frau hatte an der Kreuzung der Schöpfstraße mit der Peter-Mayr-Straße den Schutzweg überqueren wollen, als sie von einem 33-jährigen Autofahrer übersehen und erfasst wurde. Die Frau wurde nach der medizinischen Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)