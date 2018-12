54-jähriger Steirer stürzte mit seinem Auto in Teich und starb

Ein 54 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Murtal ist am Montag in der Früh in der Gemeinde Weißkirchen (Bezirk Judenburg) mit seinem Auto auf einer spiegelglatten Gemeindestraße von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei stürzte das Fahrzeug in einen kleinen Teich. Nachbarn versuchten vergeblich, das Auto aus dem Wasser zu ziehen, für den 54-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (APA)