Aschau - Am Campingplatz in Aschau kam es am Montagvormittag zum Brand eines Wohnwagenvorzeltes. In diesem befand sich ein gasbetriebener Heizstrahler, welcher laut Polizei vermutlich den Brand auslöste. Die Urlaubsgäste befanden sich während des Vorfalls nicht im Wohnwagen.

Aufmerksame Nachbarn bemerkten das brennende Vorzelt und löschten dieses mit einem Handfeuerlöscher. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren die Rettung Kaltenbach, die Feuerwehr Aschau und die Polizei Ried.