Taxi und Auto kollidierten in Imst: Drei Verletzte

Imst – Zu einer heftigen rechtwinkligen Kollision von zwei Fahrzeugen kam es in der Nacht auf Freitag zwischen Imst und Imsterberg.

Gegen 1.38 Uhr war ein 36-jähriger, türkischer Taxilenker mit seinem Taxi im Gemeindegebiet Imst auf der Imsterberger Landesstraße von der Industriezone Imst kommend in Richtung Imsterberg unterwegs. Ein 17-jähriger Einheimischer saß als Fahrgast auf dem Beifahrersitz.

Die Autos kollidierten rechtwinklig. - zeitungsfoto.at

Zur gleichen Zeit fuhr eine 21-jährige Einheimische mit ihrem Auto von der Inntalautobahn kommend in Richtung Industriezone Imst. Mit ihr im Fahrzeug saßen eine 17-jährige Serbin am Beifahrersitz und ein 20-jähriger Deutscher am Rücksitz.

An einer durch Lichtzeichen geregelten Kreuzung mit der Imsterberger Landesstraße kam es in der Folge zum rechtwinkeligen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei alle Airbags ausgelöst wurden. Der Taxifahrgast, die Autolenkerin und deren Beifahrerin wurden leicht verletzt und nach der Erstversorgung am Unfallort mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. Der Taxilenker und der am Rücksitz des Autos der Frau mitfahrende Deutsche blieben unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Erhebungen zur genauen Unfallursache sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Imst sowie drei Streifen der Polizei. (TT.com)