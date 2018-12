Ferienhütte in Aurach wurde ein Raub der Flammen

Aurach – Einen Riesenschreck erlebte am Sonntag eine fünfköpfige Urlaubergruppe aus Deutschland: Ihre Ferienhütte in Aurach wurde in den frühen Morgenstunden ein Raub der Flammen. Das Feuer brach aus noch unbekannter Ursache gegen 5.30 Uhr aus. Die Bewohner im Alter zwischen 14 und 68 Jahren konnten sich noch rechtzeitig ins Freie retten, bevor sich die Flammen auf das gesamte Gebäude ausbreiteten.

Die Freiwillige Feuerwehr Aurach rückte mit 30 Mann zum Einsatzort aus. Die Feuerwehrleute mussten eine rund 600 Meter lange Löschleitung zu der abgelegenen Hütte legen.

Zwei Feriengäste wurden zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus nach St. Johann gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache waren am Vormittag noch im Gang. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. (TT.com)