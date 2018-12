Schwaz – Am Montag gegen 7.40 Uhr entleerte ein 53-Jähriger Mülltonnen bei einer Müllinsel in Schwaz in einen Lkw. Bei einer Tonne klemmte der Deckel. Um diesen mit der Hand zu öffnen, stieg der Arbeiter auf die Aufhängevorrichtung des Lastwagens.

Der Mann rutschte aus und stürzte aus etwa zwei Metern auf den Asphalt. Dabei zog er sich laut Polizei Verletzungen am Kopf und an der Wirbelsäule zu. Der 53-Jährige wurde in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. (TT.com)